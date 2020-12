Duas estações de transferência são entregues pela Prefeitura

As estações irão facilitar o trânsito de centenas de usuários do transporte coletivo | Foto: Reprodução

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto, inaugurou na manha deste sábado (26), duas estações de transferência, na avenida Constantino Nery, a estação Arena, e na avenida Torquato Tapajós, a estação Santos Dumont. As estações levam mais qualidade a mobilidade urbana da capital.



As estações contam com embarques controlados de forma eletrônica, portas automáticas e piso em asfalto rígido, visando manter a durabilidade, durante o fluxo do transporte coletivo. Elas estão integradas a passarelas, para oferecer mais segurança aos usuários do transporte público.

"A obras servem para deslancharmos na mobilidade urbana da cidade. A estação 'Arena' está bem localizada, nos eventos esportivos que irão acontecer na Arena, a estação serve para facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo.", disse o prefeito

Também neste sábado (26), a prefeitura inaugurou o Terminal de Integração 6 (T6), na zona norte da cidade. Segundo a prefeitura, o recém-inaugurado terminal irá contemplar, principalmente, os moradores de bairros como o Lago Azul, Nova Cidade e o Santa Etelvina, que abrangem conjuntos residenciais populosos.

