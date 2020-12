Amazonas ultrapassa 196 mil casos pela Covid-19

Os infectados estão sendo tratados em hospitais públicos e privados | Foto: Divulgação

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgou neste sábado (26) o diagnóstico de 201 novos casos de Covid-19, totalizando 196.007 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 12 óbitos por Covid-19, dos quais nove ocorridos na sexta-feira (25).



Os outros três casos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.173 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira (25) foram registrados oito sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 23.496 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,99% dos casos confirmados ativos.

No estado há 598 pacientes internados, sendo 359 em leitos, 235 em UTI e quatro em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Outros 144 pacientes seguem internados com suspeita de Covid-19 e aguardam diagnóstico.

Medidas restritivas

Com o aumento dos casos na capital amazonense, o governo do estado decretou o fechamento de atividades não essenciais, do dia 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2021. A medida busca diminuir i índice de contágio e estabilizar o número de casos.

