Acidentes deixam 11 feridos e uma pessoa morta em Manaus

Entre a madrugada de quinta-feira (24) e as primeiras horas da manhã deste sábado (26), os acidentes de trânsito em Manaus causaram uma morte e deixaram pelo menos 11 pessoas com ferimentos que exigiram socorro médico e hospitalar.



Uma estudante de 26 anos morreu vítima de atropelamento na avenida Frederico Baird, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Ela foi atingida por um carro enquanto entrava em outro automóvel. A jovem ainda foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto, mas não resistiu.



O condutor do outro veículo permaneceu no local até a chegada da polícia. Um inquérito foi aberto no 19º Distrito Integrado de Polícia Civil.

Entre os acidentes com vítimas lesionadas no período, está a colisão de um carro com um poste de energia elétrica na avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona leste da cidade.



O caso ocorreu na manhã de sexta (25), por volta das 9h. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encontrou uma mulher de 59 anos, presa às ferragens. A vítima sofreu escoriações e recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



No dia 24, um homem de 43 anos morreu quatro dias após ser internado no HPS João Lúcio em decorrência de um acidente de trânsito. O caso ocorreu em Anori, onde a vítima sofreu uma colisão entre motos.

Entre as vítimas lesionadas do período, há um idoso de 65 anos e uma criança de 9 anos de idade, que fizeram exame de corpo delito no IML.

