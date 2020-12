Polícia segue buscas por irmãs que sumiram com padrasto no Amazonas

Kimberlly e Agatha desapareceram junto com o padrasto | Foto: Divulgação

Manaus - A polícia continua realizando as buscas pelas pequenas Kimberlly dos Santos Pereira, de 12 anos e Agatha dos Santos Pereira, de 8 anos, que estão desaparecidas desde a tarde da última terça-feira (22). Segundo novas informações recebidas pela família, as duas meninas teriam sido vistas no município de Manacapuru, a 98 quilômetros de Manaus, na última quinta-feira (24).

De acordo com o relato do pai das meninas, o sargento da Polícia Militar Nunes Pereira, uma testemunha teria avistado as garotas em Manacapuru, entre o fim da noite de quinta (24) e o início da madrugada de sexta (25). O sargento explicou que as informações recebidas estão sendo apuradas.

“As minhas filhas ainda não foram encontradas, nós continuamos realizando buscas no ramal Bons Amigos, na zona rural de Manaus, onde elas desapareceram. Recebemos, também, uma informação de alguém que supostamente teria as visto em Manacapuru, nas vésperas do Natal, e iremos averiguar esse relato”, disse ele.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) explicou que aguarda o acionamento da Polícia Civil, que é a responsável por direcionar os locais em que as buscas pelas garotas devem ser realizadas.

Veja o depoimento do pai

Relato do pai das meninas, o sargento da Polícia Militar Nunes Pereira | Autor: Divulgação

Relembre o caso

Kimberlly e Agatha desapareceram junto com o padrasto, um homem identificado como Cleberson Santos, de 38 anos. Os três foram vistos pela última vez caminhando próximo a igarapé do ramal Bons Amigos, localizado no KM 26 da BR-174, zona rural de Manaus, conforme informou a família.

Trabalho de buscas

Diversas forças de segurança do Estado estão envolvidas nas buscas pelas duas crianças. O helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) chegou a sobrevoar o local , mas nenhum rastro as garotas foram encontrados.

