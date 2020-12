Titular da SSP, coronel Louismar Bonates, testa positivo para Covid-19

Bonates está em isolamento domiciliar | Foto: Divulgação

Manaus - O titular da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), coronel Louismar Bonates, testou positivo para Covid-19. A confirmação foi feita pela assessoria do órgão que divulgou uma nota no inicio da tarde deste domingo (27).

Conforme a SSP-AM, Bonates está seguindo recomendações medicas, em isolamento domiciliar e fazendo uso de medicações receitadas ao tratamento do novo Coronavírus.

Boletim epidemiológico



De acordo com o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (26), 196.006 pessoas já haviam sido infectadas pelo novo coronavírus em todo o Amazonas, e 5.173 já perderam a vida para a doença.

