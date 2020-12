Governo do AM encerra ‘Natal Solidário' com entrega de kit enxoval

O “Natal Solidário” teve como objetivo arrecadar itens para kits enxovais para mães de baixa renda que tiveram bebês nascidos em Manaus, nas sete maternidades do Estado. | Foto: Divulgação/FPS

Manaus - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, encerrou a campanha “Natal Solidário” com a entrega de 1.500 kits enxovais nas maternidades públicas do Estado no último sábado (26). A ação, que teve à frente a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, iniciou no dia 26 de novembro e teve a parceria de todas as secretarias e órgãos da administração indireta, atuando no recebimento de doações e na viabilização logística da campanha.

“O nascimento de um filho, além de encher a família de alegria, é um momento em que a atenção se volta para o bebê. Por este motivo, não poderíamos deixar de colaborar com a felicidade de nossas mamães, em especial aquelas que se encontram em momentos sensíveis com o trabalho de parto. Aproveito desde já para deixar a minha gratidão aos que se comoveram e participaram, direta ou indiretamente, deste ato de amor e carinho, desejar um feliz Natal para todos e um Ano Novo cheio de esperanças”, ressaltou Taiana Lima.

O “Natal Solidário” teve como objetivo arrecadar itens para kits enxovais para serem entregues, durante a semana de Natal, a mães de baixa renda que tiveram bebês nascidos em Manaus, nas sete maternidades do Estado – Instituto Dona Lindu, Maternidade do Alvorada, Balbina Mestrinho, Ana Braga, Nazira Daou, Azilda Marreiro e Chapot Prevost. Foram arrecadadas fraldas descartáveis, lenços umedecidos, sabonetes neutros para bebê, pomadas para assadura, toalha de banho, luvas, meias, banheira, toalha de banho e roupinhas.

Live-shows



A programação da campanha incluiu duas sessões de live-show do sambista Uendel Pinheiro no palco do Teatro Amazonas, que ajudaram na arrecadação de doações para os kits. E ainda uma sessão no Circo Marcos Frota, que teve passaportes trocados por doações de fraldas e entradas liberadas para crianças de até 12 anos de idade. Foram também convidadas seis instituições parceiras do FPS para prestigiar o espetáculo.

“A live-show de Uendel Pinheiro no palco do Teatro Amazonas foi mais uma ação dentro da Campanha que ajudou muito na arrecadação de kits enxovais. Assim como a apresentação no Circo Marcos Frota, onde, além de arrecadar fraldas, tivemos a oportunidade de levar abrigos e instituições parceiras do FPS para assistir a um lindo espetáculo de Natal”, conta Taiana Lima.

Crianças no Circo Marcos Frota | Foto: Divulgação/FPS

A secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, que também esteve à frente da coordenação do “Natal Solidário”, assinalou a importância da entrega dos kits nas maternidades às mamães em situação de vulnerabilidade.

“Essa preocupação da primeira-dama é superimportante, principalmente quando se trata de momentos como este, em que mamães e bebês se encontram fragilizados com o pós-parto, momento em que ocorrem intensas modificações físicas e psicológicas nas mulheres. E a chegada deste Kit Enxoval, nesta semana em que celebramos o Natal, com toda a certeza irá fazer muita diferença neste momento de fase inicial da maternidade”, afirma Kathelen Santos.

Andréa dos Santos, de 21 anos, foi uma das mamães que receberam o kit enxoval, após dar à luz seu bebê Carlos André, na sexta-feira (25/12), dia de Natal, na maternidade Chapot Prevost. Moradora do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste, ela agradeceu emocionada pela ação e pelo kit recebido.

“Eu realmente não esperava algo tão bacana acontecer nesse momento em que eu mais preciso, pois este kit enxoval, além de conter itens extremamente necessários, veio em uma boa hora, em que eu e o pai do bebê nos encontramos em situação de desemprego. De coração, eu agradeço ao Governo do Estado por esta campanha”, declarou.

FPS

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentação que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, e o setor primário.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Natal solidário: voluntários tentam amenizar fome neste fim de ano



Grupo faz jogo beneficente para arrecadar alimentos para comunidade

Empreendedoras do Amazonas ganham 'Crédito Solidário' de R$ 100 mil