Hospitais privados de Manaus atingem 100% dos leitos para a Covid-19

Manaus - Dois hospitais particulares de Manaus emitiram nota de esclarecimento, informando que suas unidades atingiram 100% a capacidade de internação de leitos para o tratamento da Covid-19. Os comunicados foram emitidos nesta segunda (28).

O Hospital Adventista de Manaus emitiu nota e informou que os serviços da clientes particulares continuam bloqueados, mas os convênios credenciados serão mantidos.

Já o Hospital Santa Júlia pediu para que a população da cidade retome os cuidados contra o vírus.

Confira as notas publicadas:

"No cumprimento de sua missão em salvar vidas, o Hospital Adventista de Manaus informa que, hoje 28 de dezembro, atingiu 100% de ocupação dos leitos de internação. Os serviços a clientes particulares continuam bloqueados, mas nosso compromisso em atender convênio credenciados estão mantidos".

"O Hospital Santa Júlia, no cumprimento de seu dever de salvar vidas e mantendo o posicionamento de agir com transparência, informa que neste domingo (27) atingiu 100% da sua capacidade de ocupação para internações. Diante do quadro, apelamos que a população retome os cuidados, porventura esquecidos e tão essenciais ao combate à pandemia. Não é hora de relaxarmos", disse.

Casos aumentam no AM

Na tarde deste domingo (27), a Fundação em Vigilância em Saúde (FVS) divulgou no boletim diário cerca de 95 internações no Amazonas. Esta é a maior alta desde o pico da pandemia.

Até então, a maior taxa de hospitalizações havia ocorrido no dia 15, quando 82 pessoas foram internadas.

Ainda na noite de domingo (27), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) mobilizou hospitais gerais, como o Adriano Jorge e o Getúlio Vargas, além de outras unidades definidas no plano como unidades de retaguarda, para receberem 27 pacientes não Covid-19, internados na UTI do 1º andar do HPS 28 de Agosto.

O objetivo da ação é destinar o espaço para receber pacientes com a Covid-19. O hospital também vai reservar um outro andar exclusivo para leitos clínicos Covid-19.

