Ônibus coletivo tem pane mecânica e pega fogo no Coroado

As chamas foram contidas antes da chegada dos bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 652 pegou fogo no fim da tarde desta segunda-feira (28), enquanto trafegava na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Mis de 100 passageiros estavam no veículo e eles precisaram descer às pressas.

De acordo com o motorista do veículo, no momento em que as chamas iniciaram, os passageiros começaram a gritar e ele abriu as portas. Para ele, o sinistro começou após uma pane mecânica .

"Abri as portas e todos saíram correndo. Pegamos mangueira de um supermercado nas proximidades e extintores. Conseguimos conter as chamas em meio ao desespero. Graças a Deus, ninguém se feriu. Foi um milagre já que o ônibus estava lotado. Trabalho há 14 anos como rodoviário e isso já aconteceu outras vezes. O carros estão velhos, estamos esperando os novos que irão chegar", contou o motorista.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) chegou a ser acionada para conter o sinistro, mas quando chegou ao local as chamas já haviam sido contidas. Eles apenas coletaram dados e deram orientações ao motorista. A perícia da empresa de ônibus deve apontar mais detalhes sobre a causa das chamas .

