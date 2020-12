Inaugurações marcam últimos dias da gestão Arthur Neto

Quatro obras foram entregues e contemplam as áreas de saúde, educação, assistência social e limpeza pública | Foto: Valdo Leão / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez nesta segunda-feira (28), mais uma rodada de inaugurações por toda a cidade. Quatro obras foram entregues e contemplam as áreas de saúde, educação, assistência social e limpeza pública. À tarde, por exemplo, o prefeito entregou a sala de controle e monitoramento do Aterro Municipal, que faz o acompanhamento de toda a coleta domiciliar da cidade, por meio de GPS e vídeo wall, e do albergue municipal de Manaus Gecilda Albano Peçanha, no Morro da Liberdade, zona Sul, para acolhimento de pessoas em situação de rua. Pela manhã, Arthur Neto já havia feito a entrega de uma clínica da família e uma creche, na Zona Norte.

“Até o dia 31/12, o último do meu mandato, nós temos um festival de inaugurações a fazer, todas obras importantes e úteis para a população e, consequentemente, para a cidade, que ganha cada vez mais o ar de metrópole da Amazônia”, destacou o prefeito de Manaus, ao apresentar as novas instalações de automação e controle do Aterro Municipal. “É o controle absoluto da movimentação dos carros coletores, temos condições de saber quem está cumprindo suas rotas e se as empresas sempre estão trabalhando em sua capacidade máxima, coletando o lixo”, explicou Arthur Neto, ao lado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Os novos equipamentos fazem parte das medidas de modernização do aterro. Na ocasião, também foi entregue a segunda balança de medição, com maior precisão e operação feita por transponder –aparelho emissor-receptor, que responde automaticamente a uma mensagem de identificação. Os veículos são pesados ao entrar e sair, aferindo, com precisão, o peso da carga deixada, de forma digital, sem interferência manual. A sala de monitoramento também está equipada com GPS e, dessa forma, toda operação de coleta está monitorada.

“Para evitar qualquer dúvida, temos duas balanças. Uma, quando o carro entra cheio e acusa o peso e, na saída, outra balança mede apenas o peso do veículo, fazendo um controle preciso, sem qualquer possibilidade de fraude”, observou o prefeito. As modificações que foram feitas utilizaram recursos próprios e de convênio federal. “Estamos muito felizes, o método é muito inteligente e isso vai ser muito útil. É um grande avanço”, mencionou Arthur Neto. “São procedimentos que dão muito mais segurança na medição e controle de monitoramento das atividades”, concluiu.

Segundo o subsecretário operacional da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), José Rebouças, o novo sistema de controle permitirá a visão geral do trabalho no próprio aterro, bem como o da coleta domiciliar em toda a cidade e em tempo real. “A tecnologia que está chegando ao Aterro Municipal vai dar mais segurança aos gestores, às empresas e à população”, explicou.

Albergue municipal

O prefeito Arthur Neto também inaugurou, ainda nesta segunda-feira, o albergue municipal de Manaus Gecilda Albano Peçanha, localizado no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul. A unidade é gerenciada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

“Há pessoas que vivem em situação de rua. Já temos muitas iniciativas que se destinam a pessoas em situação de vulnerabilidade e agora temos algo inédito no Amazonas e no Norte, que é um albergue, e é um piloto, porque precisa de mais até chegar a um número significativo. Temos camas, colchões, iluminação boa, ar-condicionado e quartos coletivos e individuais”, explicou o prefeito. “É uma obra de grande alcance social e extremamente humana. Temos uma política social redonda, sempre com foco no desprivilegiado”, destacou Arthur Neto.

O espaço tem capacidade para atender até cem pessoas, mas deverá iniciar com o atendimento de 50 pessoas em situação de rua, seguindo as recomendações sanitárias de distanciamento social, por conta da Covid-19. No albergue serão ofertados café da manhã e jantar, enquanto o almoço será servido na Cozinha Comunitária da Panair, também na zona Sul. Será oferecido ainda atendimento psicossocial, lavanderia para higienização, banho, guarda-pertences e atividades sociais.

O albergue municipal é fruto de emendas parlamentares dos vereadores Alonso Oliveira, Davi Reis e Reizo Castelo Branco e é uma pactuação referente à ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública da União (DPU) visando o acolhimento emergencial da população em situação de rua por conta da pandemia. Com o início das atividades no novo espaço, o abrigo provisório na quadra da escola municipal Carlos Gomes, bairro Compensa, zona Oeste, será desativado.

Gecilda Albano Peçanha, que dá nome ao albergue, morreu aos 67 anos, no dia 14 de setembro, vítima da Covid-19. Ela era assistente social, servidora da Prefeitura de Manaus desde 2009, onde atuou em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, das crianças e adolescentes, dos direitos humanos, entre outros. Entre as atividades desenvolvidas, foi diretora do Departamento de Proteção Especial, diretora do Departamento de Direitos Humanos e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

“Estamos fazendo uma homenagem a uma servidora, que tinha um grande sonho, de fazer uma grande campanha de mobilização contra o abuso sexual contra as crianças e nós fizemos, em 2019. E nós queremos agradecer por essa homenagem”, disse a ex-secretária da Semasc e ex-deputada, Conceição Sampaio, presente na inauguração.

“Trabalhei com Gecilda em um período muito heroico, quando vivíamos graves problemas de chuvas e alagamentos, no começo da gestão. Um dia visitamos todas as casas do Mauazinho e quando fomos levar a Gecilda de volta, estava tudo alagado na casa dela e fomos limpar, todos juntos. E foi irônico porque ela tinha acabado de fazer isso em favor de outras pessoas”, lembrou o prefeito Arthur Neto. “Eu quero lembrar da Gecilda com muito carinho”, completou.

Outras inaugurações

Pela manhã, o prefeito Arthur Neto também entregou na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona Norte, a creche municipal Tude Moutinho da Costa, a 23ª da cidade, das quais 18 foram construídas na atual gestão. A nova unidade de ensino tem capacidade para atender até 200 crianças, de 1 a 3 anos. No total, o prédio possui nove salas de aula, atendendo 11 turmas, sendo maternal 1 e 2 em período integral e o maternal 3 com turmas nos turnos matutino e vespertino.

“Que se façam mais creches, porque é a primeira e primordial educação escolar oferecida para uma criança”, argumentou o prefeito, alertando, mais uma vez, sobre o que chamou de “equação perversa” entre os recursos federais e municipais destinados à construção e ao custeio de uma creche. “O custeio é muito mais caro que a construção, porque o governo federal banca apenas 10% e isso dificulta às administrações municipais. É preciso inverter essa equação, fazer algo que permita a construção de mais creches”, defendeu o prefeito, que esteve acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária e primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e da secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, além do desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, representando a família do homenageado.

A primeira obra inaugurada nesta segunda-feira foi a clínica da família Professor Carlson Gracie, no bairro Nova Cidade, zona Norte, com capacidade para fazer, aproximadamente, 17 mil atendimentos por mês. A clínica já começa a funcionar nesta terça-feira, 29/12, com atendimento preferencial a pessoas com sintomas da Covid-19. “É uma Unidade Básica de Saúde do tipo 4, com tudo o que a saúde da família precisa e vai ajudar muito no combate à Covid-19 e em um momento em que a pandemia dá sinais de novo agravamento”, disse o prefeito Arthur Neto, que esteve acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, e do secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

*Com informações da assessoria