Wilson Lima avalia ampliação de leitos para Covid-19 no Amazonas

O aumento da oferta de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas unidades hospitalares foi discutido

Manaus - O governador Wilson Lima avaliou hoje (29), a operacionalização do Plano de Contingência do Governo do Amazonas para combater o avanço do novo coronavírus no estado, durante reunião do Comitê do Governo do Estado de enfrentamento à Covid-19.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , na ocasião, o aumento da oferta de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas unidades hospitalares foi discutido.

No último domingo (27), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) antecipou a quarta fase do Plano devido ao crescimento do número de casos da doença no estado.

“Estaremos aumentando a capacidade de leitos nos próximos dias no Delphina Aziz e melhorando a reestruturação das unidades de retaguarda para atender à demanda existente, assim como no Hospital da Fundação Tropical. Em janeiro vamos entregar mais uma ala de leitos no Hospital João Lúcio, que atualmente passa por reforma”, explicou o governador Wilson Lima.

