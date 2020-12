Acidente: esteticista morre após cair de garupa de moto em Manaus

O corpo da esteticista foi removido para o Instituto Médico Legal | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - A esteticista Larissa Duarte Pereira Mandara, de 25 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (29), após sofrer uma queda de moto na rua Ônix, conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capita.

Segundo a polícia, na ocasião do acidente, Larissa estava na garupa de uma moto, conduzida por um rapaz que não teve a identidade divulgada. Em um determinado ponto da rua Ônix, os dois passavam por um quebra-molas, quando caíram da motocicleta.

Ainda conforme as autoridades, condutores de outros veículos que presenciaram o acidente socorreram às vítimas e as levaram para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas Larissa não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida à unidade de saúde. O estado clínico do rapaz que dirigia a moto não foi divulgado.

O corpo da esteticista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de necropsia. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

