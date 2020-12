Vídeo: em Manaus, mulher cobra de amante direitos e prazeres sexuais

A mulher, em cima de um carro, cobrou os mesmos direitos e prazeres sexuais que tem a esposa | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um vídeo viralizou entre os amazonenses nos últimos dias e o caso é para lá de inusitado. Em Manaus, uma mulher foi para a frente da casa do amante, localizada na rua do Peixe, bairro João Paulo, Zona Leste da capital, cobrar os direitos e prazeres sexuais. A mulher, nua e visivelmente embriagada, diz que tem o mesmo direito que a esposa do seu amante.



A mulher, em cima de um carro, cobrou os mesmos direitos e prazeres sexuais que tem a esposa do 'seu homem'. No vídeo ela grita: “Se ela tem o xi…raspado eu também tenho. Se ela é uma vaga... na cama eu também sou. Se ela gosta de f… eu também gosto”, gritava a mulher nua e crua, se referindo à esposa de seu 'gostosão' que é casado e tem filhos.

Conforme pode ser observado no vídeo, a amante queria o homem ao seu lado, mas ele estava em sua casa ao lado da esposa e filhos. O barraco foi presenciado pelos vizinhos.

A mulher embriagada, tirou a roupa no meio da rua, subiu em cima de um Fiat Uno que lhe serviu de palco para o escândalo.

O vídeo repercutiu nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram chamados para conter a mulher e encerrar o “barraco” na rua do Peixe.

