Prefeito Arthur Neto inaugura parque de convivência Arlindo Júnior

Manaus - No dia do primeiro aniversário de morte do artista amazonense Arlindo Júnior, que morreu em 2019 após enfrentar um longo período de tratamento contra o câncer, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou à população nesta terça-feira (29), o parque de convivência Arlindo Júnior, o primeiro espaço público pronto para receber food trucks na cidade, localizado entre as avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Constantino Nery, zona Centro-Sul. O prefeito também entregou o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Beatriz Sverner, na Zona Leste. As inaugurações são transmitidas on-line, pelas redes sociais da Prefeitura de Manaus e do prefeito, com presenças restritas, uso obrigatório de máscara e de álcool em gel.

Construído com recursos do Tesouro municipal, o parque de convivência faz uma homenagem ao artista “Pop da Selva” e foi entregue totalmente requalificado e urbanizado à população. “Nós não poderíamos deixar de homenagear o Arlindo Júnior. Ele começou a sua carreira como locutor nos meus comícios e depois seguimos histórias distintas, mas a amizade permaneceu. E esse espaço preza por tudo o que ele sempre defendeu. É um espaço dedicado à família, à arte, à convivência e ao lazer. Ele iria gostar muito de ver os grafites. Ele era um homem das artes”, afirmou Arthur Neto.

O prefeito mencionou ainda que a obra já está colaborando pela segurança do local. “Já fui informado que estamos contribuindo para a segurança, uma vez que essa era uma rota de fuga para os criminosos e agora o local está urbanizado, iluminado, revitalizado, um lugar bonito, como era a alma do Arlindo”, ressaltou o prefeito, durante a breve solenidade de inauguração.

Muito emocionado, o filho de Arlindo Júnior, Victor Lúcio Nascimento Silva, disse que o pai estaria muito feliz com o espaço que o homenageia. “Foi o primeiro Natal sem ele, mas eu tentei ficar firme, porque essa época era nossa, ficávamos juntos. Essa homenagem, com certeza, o deixaria muito feliz. Desejo que as famílias se reúnam e agradeçam aos pais e mães, porque eu faria tudo para ter ele junto de mim. Estou nessa inauguração linda e nossa família está emocionada”, declarou.

O parque de convivência Arlindo Júnior fica nas proximidades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e recebeu tratamento, ganhando contornos de parque público, com plantio de árvores, paisagismo, iluminação pública e equipamentos como bancos e lixeiras, além de acessibilidade e sinalizações vertical e horizontal. A obra foi pensada para promover a revitalização de um espaço que antes servia apenas de passagem.

“Teremos área delimitada para até dez food trucks, que funcionarão no espaço, sem impedir a passagem de pedestres entre as principais vias da região. O que antes era apenas um terreno passou a ter importante complementação social e econômica”, salientou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Claudio Guenka, órgão responsável pelo projeto.

A ocupação ordenada do espaço será estimulada com vagas de estacionamento, que podem ser usadas por moradores e visitantes, e pela área de comércio criada para abrigar futuramente food trucks, dentro das normas sanitárias vigentes. Como o trecho recebe um fluxo grande de pedestres, os carros de comida para lanches e refeições rápidas vão funcionar como uma praça de alimentação ao ar livre, aliada à criação de geração de renda com as ocupações das atividades econômicas.

Cmei Beatriz Sverner

O prefeito Arthur Neto também entregou a obra de revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Beatriz Sverner, no bairro Tancredo Neves, zona Leste. A unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) passou por uma reforma geral e conta com nove salas de aula e vai atender 432 crianças, com total de 18 turmas, sendo nove pela manhã e nove no período da tarde.

“Isso tem um significado muito grande porque não foi uma simples reforma, foi praticamente uma reconstrução, estava totalmente destruída. Fico feliz porque sei quem estamos homenageando, uma mulher culta e benemerente, que me deixou com sentimento de muito respeito”, anunciou o prefeito, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O novo prédio conta com instalação de estrutura metálica, telhados novos, troca de revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitário em geral e um auditório, além disso, o Cmei foi contemplado com a instalação de uma plataforma elevatória para cadeirantes e pessoas com deficiência. O prédio todo possui acessibilidade.

“Os Cmeis têm um significado diferenciado na cabeça da população, porque as pessoas entendem que nessas escolas é onde se começa o processo de educação da criança. Um bom começo garante uma educação futura proveitosa. A administração do prefeito Arthur olhou com muito carinho para a educação infantil”, observou a secretária da Semed, Kátia Schweickardt.

*Com informações da assessoria