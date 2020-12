Prefeito entrega mais 11 vias recuperadas do Distrito Industrial

Manaus (AM) - Mais 11 vias recuperadas no Distrito Industrial foram entregues, de forma simbólica, nesta terça-feira (29), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, como parte da extensa agenda de inaugurações nesta reta final de seu terceiro mandato à frente do Executivo municipal. Entre elas estão as ruas Tambaqui, Tucumã, Içá, Poraquê, Aruanã, Acará e Tucunaré que, como as demais, receberam pavimentação nova, além de passar por recuperação de meios-fios. No total, já foram concluídas e liberadas 16 vias e cinco rotatórias do Distrito.

O prefeito demonstrou indignação diante de uma obra abandonada de um hotel no local e voltou a falar da necessidade de investimentos. “Que a Zona Franca de Manaus incorpore novos polos e comece a usar a biodiversidade, para gerar riquezas e tocar para frente um projeto que sustenta o Amazonas e que pode muito bem abrir espaço para muitas alternativas. É inadmissível que uma região que tem a nossa biodiversidade, não esteja usufruindo disso para gerar riquezas. Nós temos que soerguer o Polo Industrial de Manaus, sob pena de ele virar uma cidade fantasma”, advertiu Arthur Neto, acompanhado da presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Sobre a recuperação viária, o prefeito Arthur Neto destacou que a parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) gerou bons resultados. “Nossa contribuição, enquanto Prefeitura de Manaus, contra o desmantelamento do parque industrial, é consertar as ruas e dar novo paisagismo, como estamos fazendo em vários pontos da cidade. Estamos revitalizando o Distrito e transformando-o no cartão-postal que deve ser. Já fizemos boa parte das ruas aqui. Desde a semana passada estamos aqui entregando lotes, com vias recuperadas e rotatórias reconstruídas. Hoje, são 11 ruas, do lote 2 e do lote 1”, informou.

As obras de infraestrutura viária do Distrito Industrial, realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com a Suframa, contemplam a recuperação de 32 vias e rotatórias, que foram refeitas com pavimento rígido e projetos urbanísticos. Na semana passada, o prefeito já havia entregue cinco vias e cinco rotatórias do lote 3 do Distrito Industrial.

*Com informações da assessoria