Em único dia, 1.447 pessoas são diagnosticadas com Covid-19 no AM

Os dados atualizados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta terça-feira (29) mostram a aceleração do contágio pelo novo coronavírus no Estado. Em apenas um dia, 1.447 novos casos de Covid-19 foram registrados. O total já é de 198.201 mil casos da doença.

Segundo o boletim, foram confirmados 26 óbitos por Covid-19, sendo 15 ocorridos na segunda-feira (28) e 11 encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.232 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira foram registrados nove sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 23.948 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,08% dos casos confirmados ativos.

Rede de assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 718 pacientes internados, sendo 450 em leitos (146 na rede privada e 304 na rede pública), 254 em UTI (93 na rede privada e 161 na rede pública) e 14 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 246 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 171 estão em leitos clínicos (95 na rede privada e 76 na rede pública), 50 estão em UTI (39 na rede privada e 11 na rede pública) e 25 em sala vermelha.

Ao todo, 16 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Anori, Apuí, Boca do Acre, Codajás, Eirunepé, Ipixuna, Japurá, Manaquiri, Pauini, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Tonantins e Urucurituba.

Dos 198.201 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (29/12), 80.420 são de Manaus (40,57%) e 117.781 do interior do estado (59,43%).

*Com informações da assessoria