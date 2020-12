Seap imuniza internos do Compaj com vitamina C e complexo vitamínico B

Ao final do mutirão, o número total de internos medicados no Compaj será de 1.200 | Foto: Divulgação

Manaus - Em nova ação de saúde, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com o apoio da empresa cogestora Reviver Gestão Prisional, está disponibilizando vitamina C e complexo vitamínico B a todos os internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A ação, que teve início nesta terça-feira (29), irá seguir ao longo da semana. O objetivo é imunizar toda a massa carcerária da unidade e assim fortalecer o sistema imunológico do grupo.

Hoje, 600 apenados foram imunizados. Ao final do mutirão, o número total de internos medicados no Compaj será de 1.200. Dez profissionais de saúde estão trabalhando na ação.

De acordo com o diretor do Compaj, Lucas Maceda, a iniciativa vem em uma hora oportuna, pois como o Amazonas está em período de chuvas, o clima frio é suscetível a provocar resfriados e outras doenças respiratórias na população. “As vitaminas ajudam a fortalecer o sistema imunológico dos internos, deixando-os mais resistentes a resfriados e outros males”, disse Maceda.

Ainda segundo o diretor, mais ações de saúde irão acontecer na unidade a fim de resguardar a saúde dos internos e também prevenir contra o coronavírus. “Com o aumento de casos de Covid-19 no Estado, a tendência é que essas rotinas de fortalecimento da saúde dos internos se tornem mais constantes. É uma forma de minimizar os riscos contra a saúde deles”, finaliza.

As demais unidades prisionais também receberão ações semelhantes logo nos primeiros meses de 2021. Além disso, desde junho deste ano, a Seap vem realizando diariamente a suplementação não injetável das vitaminas C, D e zinco quelato em todos os privados de liberdade.





*Com informações da assessoria