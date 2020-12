Moradores denunciam novo afundamento de rua na Zona Leste

A denúncia foi feita por moradores da área | Foto: Divulgação

Manaus - Um buraco e um novo afundamento na rua Topázio, na comunidade Nova Floresta , na Zona Leste de Manaus, tem dado "dor de cabeça" aos moradores da localidade. Eles procuraram o Portal Em Tempo para denunciar novamente o comprometimento da via pública. Em agosto deste ano, a reportagem foi ao local falar sobre a situação enfrentada por eles e, após a obra de reparação da pista, o asfalto voltou a ceder.

"A rua ficou com um enorme buraco há alguns meses. As equipes de infraestrutura vieram e executaram o serviço, mas há alguns dias o asfalto começou a afundar. Tem uma vala em um ponto e mais adiante já abriu um buraco . O trânsito está com retenção, pois os carros freiam para desviar do buraco e isso pode ocasionar acidentes. Quando realizaram o reparo anterior, quebraram a calçada e não ajeitaram. A situação está precária na via", declarou o empresário Jorge Neto, de 34 anos.

Caminhão-baú ficou preso em buraco na rua Topázio | Autor: Divulgação

No mês de agosto, um caminhão-baú passou em cima do asfalto "fofo", a rua cedeu e o veículo ficou preso. Foi necessário um caminhão-guincho para retirá-lo do local.

O Em Tempo entrou em contato com Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber quais providências serão adotadas e, se a rua já está na programação para atendimento, mas até a publicação da matéria não havia resposta. Assim que uma nota oficial for enviada, o material será atualizado.

Veja o vídeo gravado por um morador registrando a situação da rua:

Segundo o morador, rua está afundando | Autor: Divulgação

