Está com os primeiros sintomas da Covid? Saiba onde ir em Manaus

Manaus – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) faz alerta para a população que sente os primeiros sintomas do novo Coronavírus, procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Segundo a assessoria ao Portal Em Tempo, o objetivo é afim de evitar que os pacientes com novo coronavírus (Covid-19) cheguem às unidades de urgência e emergência da rede estadual com o quadro clínico agravado e alerta ainda sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença.

Quando procurar?

Caso surjam sintomas como tosse seca, cansaço, febre e dores no corpo, a população deve se encaminhar às unidades de atenção básica para que um médico faça a sua avaliação e indique o tratamento mais apropriado.

Além do início dos sintomas, a população deve ficar atenta às pessoas próximas com sinais da Covid-19. Ela enfatiza que, em momento de pandemia, qualquer gripe pode ser Covid-19.

A perda do olfato e paladar, além de problemas gastrointestinais, também são alguns sintomas característicos de Covid-19, para os quais a população deve ter atenção. A secretária de Urgência e Emergência reforça que o recebimento de atenção médica e o tratamento precoce são fundamentais.

Dependendo da evolução do quadro clínico o paciente será orientado a procurar outra unidade de saúde, de maior complexidade, como Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) e prontos-socorros.

