Parte da rodovia AM-010 é engolida por cratera após chuva; veja vídeo

A forte chuva que atingiu várias regiões do Amazonas, durante a noite desta terça-feira (29) e a madrugada desta quarta (30), provocou a abertura de uma cratera e um deslizamento de terra na rodovia estadual AM-010, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. A erosão tem causado transtornos e perigo para motoristas.

O enorme buraco se formou na altura do quilometro 43, após a força da água provocar os estragos na encosta da pista, fazendo com que parte do asfalto do trecho fosse completamente destruído. Após o incidente, os motoristas tiveram que passar por um pequeno espaço da pista.

A cratera está localizada próximo a uma curva, o que exige atenção ainda maior dos condutores. Além desse buraco, um deslizamento de terra fez com que um pedaço da pista fosse invadido por barro em um outro ponto da rodovia, próximo ao quilometro 150.

Providências

De acordo com o a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), uma equipe do órgão e da concessionária responsável pela manutenção da estrada já se deslocaram aos dois trechos afetados, para que as primeiras providencias sejam adotadas.

Ainda segundo a secretaria, serão realizados a sinalização nos locais das ocorrências, a fim de evitar acidentes. Também serão feitos a canalização da água e o levantamento da situação para que os problemas sejam solucionados de forma definitiva.

População reclamam de péssima condição da estrada

Nas redes sociais, alguns cidadãos criticaram a má conservação da via. “A chuva ajudou a causar esses incidentes, mas a situação da AM-010 já é péssima há um bom tempo, a pista é tomada por buracos”, desabafou um internauta.

“É sempre um perigo andar por essa estrada, além de não ter nenhuma iluminação, é extremamente mal sinalizada. Um perigo”, relatou uma condutora.

Acidentes constantes

Um levantamento feito por meio de publicações do Em Tempo, em 2018, apontou que 13 pessoas morreram em acidentes de trânsito na rodovia naquele ano.

Com o total de 265 quilômetros de extensão, a estrada exige muita atenção de quem trafega por ela. Pouca sinalização, muitas curvas e falta de manutenção dão a receita para muitas tragédias registradas na via.

No início do mês, o empresário Jeifson de Souza Duarte, de 35 anos, e o fisioterapeuta Vandson Wesley Castro da Silva , 30, morreram em um grave acidente na rodovia estadual.

