Manaus ganha sistema tecnológico de monitoramento inteligente

O Centro de Cooperação possui um sistema inovador com equipamentos tecnológicos | Foto: Marcio James

Manaus - Na véspera de se despedir do cargo, o prefeito Arthur Virgílio Neto entregou, na manhã desta quarta-feira (30), a sala de controle do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) José Pereira Filho, que acompanhará em tempo real os serviços de trânsito, saúde e situações envolvendo a Defesa Civil, por exemplo. O CCC está localizado no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

O Centro de Cooperação possui um sistema inovador com equipamentos tecnológicos, e funcionará como uma central de gerenciamento e monitoramento de crises, integrando todas as secretarias municipais.

Obra representa um importante passo da capital em relação ao uso da tecnologia | Foto: Marcio James

Durante a inauguração, o prefeito Arthur ressaltou que a obra representa um importante passo da capital em relação ao uso da tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento da cidade.

“Tinha a consciência de que eu, como gestor, muito pouco aproveitaria desse centro. Mas isso é um projeto que vai ficar para o próximo prefeito, e espero que ele e os seus sucessores o aperfeiçoem. É um sonho, não é toda cidade que dispõe disso. É um big brother do bem, é a cidade inteligente na veia”, destacou o chefe do executivo.

*Com informações da assessoria.

