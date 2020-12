BBB 21: Fiuk é cotado para estar no confinamento, diz colunista

| Foto:

Manaus (AM) - Falta menos de um mês para a 21ª edição do Big Brother Brasil começar e a lista de nome de confinados ainda não foi oficialmente divulgada. No entanto, o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, dá um nome como certo: o do cantor e ator Fiuk.



O reality vai manter a fórmula do BBB 20 e misturar pessoas anônimas com famosos. O filho de Fábio Jr então seria um dos escolhidos de Boninho para integrar o elenco da atração global, que terá início no dia 25 de janeiro.

Ainda segundo Leo, Fiuk teria contratado uma equipe de comunicação para cuidar das redes sociais dele enquanto estivesse no confinamento da casa.

