Manaus terá 20 professores na galeria de honra

Manaus (AM) - Vinte educadores da rede municipal de ensino foram escolhidos para integrar a Galeria de Honra 2020 "Obrigado, Professor!". A honraria é uma forma da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), homenagear e reconhecer ações e projetos desenvolvidos pelos professores premiados em nível local, regional e nacional sempre em busca de uma aprendizagem plena e de qualidade dos alunos da rede municipal de ensino.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o evento foi realizado nesta terça-feira, 29/12, apenas com a presença dos homenageados e sem a presença do público.

As fotos ficarão expostas por um ano na Galeria de Honra, no hall de entrada da sede da Semed, na zona Centro-Sul. Todos os agraciados receberam uma placa de reconhecimento ao trabalho desenvolvido.

Para a subsecretária municipal de Educação, Euzeni Araújo, a ação realizada anualmente é uma forma de valorizar o trabalho dos educadores, que transformam a aprendizagem em Manaus, principalmente, em um ano atípico, em que todos precisaram inovar nas metodologias pedagógicas.

“Todos os trabalhos desenvolvidos pelos professores, buscam promover a formação integral do indivíduo, e um dos compromissos da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto é assegurar que os alunos adquiram conhecimento, com uma educação de qualidade. Estamos muito orgulhosos do trabalho de todos, a galeria é uma forma de apresentar o trabalho para toda a rede municipal de ensino”, avaliou Euzeni.

A gestora da escola municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, localizada na zona Sul, Regeane Alves, é uma das estrelas que vão compor a Galeria de Honra. A unidade de ensino foi eleita como Escola de Referência Estadual, e conquistou o título de Escola de Referência da Região Norte 2020, com o projeto “Ressignificando vivências de uma educação integral em tempos de pandemia”.

“Estou extremamente feliz em fazer parte da Galeria de Honra, é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipe. É muito gratificante saber o quanto nosso trabalho é valorizado e o quanto estamos contribuindo para a educação de Manaus”, declarou.

Saeb

O reconhecimento aos educadores não para por aí. As escolas de 1° ao 5° e de 6° ao 9° ano, do ensino fundamental, que ultrapassaram a nota da prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) receberam na tarde desta quarta-feira, 30/12, uma placa de honra, informando a nota alcançada em 2019 e as novas metas para o próximo ano.

Como forma de agradecimento por terem elaborado um trabalho que manteve Manaus entre as dez melhores capitais do Brasil, os professores e pedagogos receberam um certificado.

“Essa também é uma forma de homenagear as escolas e a equipe escolar que alcançaram as suas metas no Saeb. As placas, que ficam na entrada da escola, têm a nota alcançada e as metas para o próximo ano”, informou a diretora do Departamento Geral dos Distritos (DEGD), da Semed, Selma Trindade.

