Nova enfermaria em contêiner será instalada no Hospital Platão Araújo

Manaus – O governo do Amazonas instalou um contêiner de 40 pés no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde vai funcionar o almoxarifado da unidade, nesta quarta-feira (30).

A nova enfermaria será instalada no primeiro andar e ocupará o espaço onde funciona hoje o almoxarifado. A medida visa ampliar a estrutura de leitos do Platão Araújo, diante do aumento das internações na última semana.

Mesmo transformando 118 dos 166 leitos da unidade em leitos exclusivos Covid-19, entre quarta-feira e domingo, o Platão Araújo está nesta quarta-feira com taxa de ocupação em 82%. Como o HPS continua atendendo outras causas, será necessário garantir novos leitos para atender à demanda de Covid-19.

Para abrir espaço aos novos leitos, todo o material do almoxarifado, incluindo o arquivo, será transferido para uma estrutura provisória na área externa da unidade. A mudança deve acontecer ainda nas próximas horas, para que as obras de engenharia possam iniciar.

