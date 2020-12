Manaus ganha mais 71 novos ônibus

A chegada dos novos ônibus faz parte das medidas anunciadas | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 71 novos coletivos foram entregues nesta quarta-feira (30), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, na área do terminal de integração Helso do Carmo Ribeiro, o T6, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

Somando-se aos outros 112 ônibus entregues em setembro, agora são 183 unidades novas, completando um legado de melhorias no transporte público, que inclui a construção de quatro estações de transferência, novos terminais e plataformas centrais na avenida Constantino Nery.

“Nesta quinta concluo minha gestão e eu lutei até o final para que tivéssemos ônibus novos e ainda deixando um compromisso que vai beneficiar o próximo prefeito, que é de completar a entrega de 300 ônibus logo no início do ano, ou seja, mais 117 veículos”, disse o prefeito de Manaus.

Os novos veículos são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida | Foto: Divulgação

Arthur Neto vem realizando extensa agenda de entrega de obras, fruto da gestão. “Estou extremamente exaurido, mas eu não conheço cansaço quando se trata de cumprir com meus deveres e fazer o meu papel. Esses ônibus vão servir ao meu governo? Não! Mas vão servir ao povo de Manaus”, completou.

A chegada dos novos ônibus faz parte das medidas anunciadas e já em execução, para promover o equilíbrio do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os novos veículos são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, e são dotados de elevador de acesso e espaço adaptado, conforme lei municipal.

Os 71 ônibus são em modelo convencional e micrão, adequados para circular em ruas menores dentro dos bairros. Dessa forma, irão atender as zonas de Manaus e devem tornar as viagens mais ágeis, pontuais e confortáveis. Os veículos entregues são das empresas Vega, Integração, Líder, São Pedro, Global e Açaí.

“São ônibus modernos e prontos para atender a todos os usuários com conforto e rapidez. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, acerta, mais uma vez, e age transformando e tornando mais digna a mobilidade urbana da cidade”, disse o diretor presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

Intervenções

A ação integra um grande pacote de intervenções da Prefeitura de Manaus, para a melhoria da mobilidade urbana, que inclui, também, a construção das estações de transferência São Jorge, Arena, Santos Dumont e Parque das Nações. Estão incluídas, ainda, as reformas de plataformas de embarque e desembarque de passageiros no corredor Norte/Sul, reforma de terminais de integração e a construção do novo terminal Helso do Carmo Ribeiro, o T6, inaugurado no sábado, 26/12.

“Foi feita uma revolução na mobilidade. Entregamos diversas obras para a melhoria e conforto à população. O próximo prefeito receberá um sistema de transporte coletivo bem melhor do que eu recebi quando assumi a prefeitura, há oito anos, e com uma infraestrutura que amanhã pode comportar um BRT ou outro transporte de melhor nível tecnológico do que temos hoje”, finalizou Arthur.

