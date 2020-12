Jovem sai para comprar churrasco e morre em acidente de moto, no AM

A motocicleta não era pertencente a família | Foto: Reprodução

Uma adolescente identificada como Glenda da Silva e Silva, de 16 anos foi vítima de um acidente fatal, com uma motocicleta, na noite desta quarta-feira (30). A morte aconteceu no município de Barreirinha (AM), a 453 quilômetros de Manaus.



De acordo com os familiares, a jovem emprestou de uma amiga uma moto modelo Titan, para comprar churrasco e durante uma das curvas da rodovia BH1 Nilo Pereira, ela teria perdido o controle do veículo e caido violentamente com o rosto em chão.

Glenda faleceu ainda no local. O médico plantonista Gilney Soares, constatou que a vítima sofreu um traumatismo crânio facial e não resistiu aos ferimentos.

