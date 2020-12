Prefeito inaugura clínica da família na Zona Leste

Manaus - Com capacidade para atender mais de 17 mil pessoas em sua área de abrangência, a clínica da família Senador Severiano Nunes, na rua Dálias, s/n°, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, foi entregue nesta quinta-feira (31), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A área é considerada prioritária para expansão da cobertura de Atenção Básica, registrando, atualmente, 69,81%. A unidade está dotada de instalações modernas e acolhedoras, permitindo a ampliação do acesso e resolutividade nos serviços preconizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Chegamos bem pertinho dos 70% de cobertura básica”, comemorou o prefeito Arthur Neto, ao fazer a inauguração da obra que nos primeiros dias atenderá apenas pessoas com suspeita de Covid-19. “Os leigos como eu, quando se trata de Covid-19, não podem dar ouvidos às especulações. Temos que nos cuidar, adotar as medidas preventivas, evitar aglomeração e adotar os protocolos pessoais e, ao menor sinal, procurar uma unidade de saúde”, advertiu o prefeito, sobre o aumento dos casos de novo coronavírus registrados em Manaus. “Acredito que o governador e o prefeito devem se unir para fazer funcionar um ou dois hospitais de campanha”, ressaltou.

Arthur Neto disse que resolveu homenagear um dos grandes políticos de Manaus, ao dar o nome da clínica de Severiano Nunes. “Eu tentei trazer de volta à memória da população o senador Severiano Nunes, um grande homem. Então, temos a avenida Senador Álvaro Maia e agora temos a clínica Severiano Nunes, dois homens públicos exemplares que em sua época foram adversários”, lembrou.

A unidade vai oferecer assistência e assegurar a promoção à saúde da população usuária, com um corpo técnico multidisciplinar de profissionais na área da saúde, com atendimentos para todos os ciclos de vida. A clínica contará com atendimentos odontológicos e sala de coleta de exames laboratoriais.“É uma clínica bem estruturada que amplia a cobertura, que está cada vez mais forte e bem preparada para atender a população”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

O bairro Jorge Teixeira tem uma população estimada de 136 mil habitantes. Com a inauguração, a população terá acesso a novos serviços de saúde com maior resolutividade. O diferencial nos serviços da clínica da família Senador Severiano Nunes, inclui mudanças no processo de trabalho, com atividades e a visão do cuidado familiar para maior resolutividade da assistência.

Importante ponto de atenção para o trabalho em redes de apoio local com o centro de referência social, conselho tutelar, conselho de saúde e outro. Esse modelo traz benefícios às comunidades e amplia a assistência, com ênfase nos resultados finais do atendimento de qualidade, fundamental para o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde.

A clínica da família Senador Severiano Nunes terá quatro equipes de Saúde da Família, formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de Saúde, cirurgiões dentistas e técnico de Saúde Bucal. A unidade está informatizada o que possibilitará aos profissionais registrarem todos os atendimentos no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Os profissionais serão responsáveis pela oferta de serviços de forma diferenciada, realizando o atendimento conforme a necessidade da população, através de dispositivos como o acolhimento individual, coletivo e escuta qualificada com avaliação de risco e vulnerabilidade na Atenção Básica.

A carteira de serviços inclui consultas médicas da Atenção Básica, de enfermagem, vacinação, triagem neonatal, além de serviços de apoio e diagnósticos, tendo ponto de coleta de exames laboratoriais. A estrutura terá reforço das câmaras refrigeradas para monitoramento de temperatura 24 horas, sete dias da semana, visando a qualidade e segurança das vacinas disponibilizadas para a população.

