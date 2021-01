Prefeitura entrega centros esportivos e sociais em Manaus

Ex-prefeito inaugurou as obras de revitalização de três CELs no último dia de gestão | Foto: Divulgação

Manaus - No último dia como gestor da cidade, o agora ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou, na quarta-feira (31), espaços esportivos e socioassistenciais completamente revitalizados nas zonas Leste, Centro-oeste e Oeste de Manaus.

No Centro de Esporte e Lazer (CEL) Zezão, situado no bairro São José Operário, na zona Leste, foram realizados serviços de limpeza, impermeabilização e pintura do telhado, polimento do piso de alta resistência, lixamento e pintura do piso da quadra, pintura geral, reforma dos banheiros, troca de portas de madeira e de louças.

Já no CEL Dom Pedro, localizado na rua Washington Luís, conjunto Dom Pedro I, zona Centro-Oeste, foram feitos os serviços de recuperação de arquibancada interna e externa, do piso da quadra, da cobertura e da calha, pintura interna e externa, dos banheiros masculino e feminino, da instalação elétrica, instalação de tabela de basquete oficial e reforma dos depósitos.

Enquanto no complexo esportivo Desembargador Fábio do Couto Valle, na Via Arterial Sul, bairro Compensa, zona Oeste, foram realizados serviços de limpeza e remoção da camada vegetal do terreno, terraplanagem e drenagem, recuperação do piso, das cercas e proteções, pintura das paredes e pisos, serviços de paisagismo com plantio de mudas, recuperação das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, além da instalação de rampas para pessoas com deficiência.

Quadra de Centro de Esporte e Lazer revitalizada | Foto: Divulgação

“Nós temos do lado uma quadra de tênis e um velódromo para competições e temos um complexo esportivo muito interessante, que dá para praticar vôlei, basquete, futebol de salão ou society, é só adaptar. Tem espaço com areia e um parquinho”, explicou Arthur, poucas horas antes de deixar o cargo.

Socioassistencial

Outra obra entregue por Arthur Neto foi a reforma da Cozinha Comunitária da Colônia Oliveira Machado, localizada na rua Francisco de Queiroz, zona Sul. O espaço, dedicado a dar oportunidade à comunidade, passou por reforma completa e a partir da próxima segunda-feira, 4 de janeiro, voltará a atender o público com a oferta de 250 refeições diariamente.

Somente em 2020, as seis cozinhas comunitárias da Prefeitura de Manaus serviram quase 220 mil refeições às populações em situação de vulnerabilidade social. A cozinha da Vila da Felicidade, Mauazinho, zona Leste, é outra que o prefeito reformou em sua gestão.

*Com informações da assessoria

