Governo do AM emite nota de pesar por morte de Rui Félix dos Santos

Manaus - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), manifesta profundo pesar pelo falecimento de Rui Félix dos Santos, ocorrida nesta quinta-feira (31/12), por volta das 18h. Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas (Consea-Am), Rui Félix desenvolveu parceria significativa com a Seas na área da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

O conselheiro foi vítima da Covid-19, e o sepultamento ocorreu hoje (1º/01), às 10h, no Cemitério Santa Helena, bairro São Raimundo, zona oeste.

A secretária titular da Seas, Maricília Costa, afirmou que a morte de Rui Félix representa a perda de um importante aliado da política de Assistência Social: “Como ser humano e como parceiro, Rui Félix fará muita falta. Sempre foi muito dedicado à garantia de direitos. Nós, da Seas, reconhecemos publicamente sua contribuição e prestamos solidariedade aos amigos e familiares”, assinalou.

Trajetória

Rui Félix dos Santos foi presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas no período de 2017 a 2020. Defensor das causas humanitárias, atuou fortemente na política de Segurança Alimentar e Nutricional, estimulando a formação de Comissões Temáticas de produção, adequação nutricional, monitoramento de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e economia solidária.

Promoveu a criação das Comissões Permanentes envolvendo o Direito Humano à Alimentação Adequada; Sistema Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan); Produção e Abastecimento Alimentar; Segurança Alimentar da População Negra e de povos e comunidades tradicionais.

Gerenciou a elaboração do Planejamento Estratégico Orçamentário para a realização da 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Representou o Consea-AM em Brasília na plenária do Consea Nacional em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan-Am).

Sua gestão foi marcada pelo esforço em elaborar o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas, gerando debates, articulações, visitas técnicas, parcerias e muitos eventos com a participação ampla da sociedade civil e de poder público em Manaus e no interior.

Cidadania

A partir de maio de 2020, Rui Félix dos Santos foi indicado pelo Comitê Nacional de Ação da Cidadania do Amazonas, assumindo desde então o cargo de coordenador geral do Ação da Cidadania do Estado.

No período de maio até agosto, criou parcerias entre o Comitê de Ação da Cidadania com o Comitê Nacional de Ação da Cidadania do Rio de Janeiro e com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em Manaus. Essas parcerias permitiram ao Comitê do Amazonas realizar ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Em maio, mil cestas básicas com kits de higiene em parceria com o Comitê do Rio de Janeiro foram entregues à população em situação de vulnerabilidade. Em junho, houve uma segunda entrega, desta vez de 3.143 cestas básicas e 4.261 kits de higiene, em parceria com a Unicef Manaus e o Comitê do Rio de Janeiro.

No mês de julho, a parceria possibilitou que 3.500 cestas básicas e 3.500 kits de higiene fossem repassadas para 105 instituições amazonenses, contemplando um quadro de aproximadamente 7.143 famílias.

