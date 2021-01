Motoristas embriagados causam acidentes na virada no ano em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo sem as tradicionais festas que celebram a chegada do Ano Novo devido a pandemia, muitos condutores deixaram a cautela de lado e voltaram a dirigir sob efeito de álcool, causando inúmeros acidentes na capital amazonense, durante a virada para o ano de 2021.Apesar da recomendação de ficar em casa para evitar novos casos de contágio, centenas de pessoas saíram para comemorar e exageraram no consumo de bebidas alcoólicas.



Complexo Viário do Coroado

Um condutor ficou ferido após colidir contra um poste, na manhã desta sexta-feira (01) na avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade. O condutor estava com a esposa no momento do acidente. Ambos ficaram feridos e precisaram ser socorridos.

A mulher sofreu ferimentos graves e precisou ser reanimada. Ela foi levada ao hospital e deu entrada na unidade com traumatismo craniano.

O acidente aconteceu por volta das 8h. Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) suspeitam que o homem estivesse embriagado no momento em que perdeu o controle do carro e colidiu com o poste de iluminação.



Os agentes de trânsito e a polícia militar permaneceram no local do acidente para controlar o tráfego até que a via fosse liberada.

Max Teixeira e Avenida Carvalho Leal

Outro acidente envolvendo um veículo aconteceu na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O condutor dirigia um carro modelo HB20 quando perdeu o controle e colidiu com um poste. O motorista conseguiu sair ileso.

Os agentes de trânsito estiveram no local para dar apoio aos carros, enquanto a via estava com tráfego lento. Funcionários da Manaus Luz foram acionados para realizar a retirada do poste.

Dois carro colidiram na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, também nesta manhã. Os carros sofreram um choque frontal, mas nenhum dos envolvidos ficou ferido.

