Número de condutores flagrados na Lei Seca na virada cresce para 63%

O aumento dos casos gera preocupação aos órgãos de trânsito | Foto: Divulgação

Manaus - O número de condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica no réveillon de 2021 cresceu 63% em comparação com a virada do ano passado, de acordo com a Operação “Réveillon” do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que aconteceu em diferentes bairros da cidade.

Ao todo, 85 condutores foram flagrados pela Lei Seca. Desse total, 62 testaram positivo no bafômetro e 23 se recusaram a realizar o teste. A quantidade de autuações expedidas também foi muito superior, quase quatro vezes mais que em 2020.

Em 2020, a Operação “Réveillon” flagrou 52 condutores na Lei Seca, sendo que três estavam embriagados.

Em 2021, o número de pessoas que se arriscaram em beber e conduzir um veículo subiu 63%, mesmo num cenário onde as festas estavam proibidas por conta do aumento nos casos do novo coronavírus, no Amazonas.

Nos cinco pontos da operação, os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) emitiram 371 autos de infração. O número é quase quatro vezes maior que as autuações da virada de 2020. No ano passado, foram 102 autos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Motoristas embriagados causam acidentes na virada do ano em Manaus

Operação Natal do Detran-AM flagra 34 condutores na Lei Seca