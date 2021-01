Praia da Ponta Negra permanecerá interditada até dia 31

Conforme foi anunciado pelo novo chefe do Executivo municipal no primeiro dia de seu mandato, na última sexta-feira (1°), um pacote de medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19 na cidade está sendo elaborado | Foto: Arquivo / Semcom

Manaus - Como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na capital, o novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), assinou decreto que interdita de forma excepcional a praia do Complexo Turístico Ponta Negra, até o dia 31 deste mês.

O ato normativo está publicado no Diário Oficial do Munícipio (DOM) do dia 1 de janeiro e visa reduzir o risco de contágio do novo coronavírus, devido ao atual cenário epidemiológico, com mais de 80 mil casos confirmados da doença, que voltou a avançar em dezembro em Manaus.

‘’Uma de nossas maiores preocupações no momento é com a saúde da população, nesse momento em que, infelizmente, a pandemia da Covid-19 volta a crescer em Manaus. Por isso optamos por ampliar o prazo de interdição da Ponta Negra’’, destacou o prefeito.

Segundo ele, a Prefeitura de Manaus não medirá esforços para fazer frente ao novo coronavírus, com parcerias, como a que está sendo conversada com o Governo do Amazonas. Além disso, irá fortalecer o atendimento na rede de assistência básica em saúde.

Conforme publicação no DOM, a medida prevista no decreto poderá ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Governo abre 23 leitos na FCecon para pacientes com câncer e Covid-19

Governo do AM abre 59 leitos para Covid na Maternidade Dona Lindu