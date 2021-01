Prefeitura realiza ação de limpeza no Boulevard, em Manaus

No total, mais de 300 servidores estão envolvidos nos trabalhos, que vão seguir por todo este fim de semana, com a coordenação direta, e em campo, do secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), realizou ações de limpeza no canteiro central do Boulevard Álvaro Maia, Zona Centro-sul de Manaus. A ação ocorreu na manhã deste sábado (2). Outro grupo de servidores promoveu ainda mutirão no cemitério Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Tarumã, Zona Oeste da capital.

No Boulevard Álvaro Maia, uma das principais vias da cidade, os servidores da Semulsp realizaram os serviços de limpeza, pintura de meio-fio e podagem das árvores. Além disso, a ação contou com a presença do veículo de varrição mecânica, que auxilia na remoção de resíduos e detritos presentes no local.

Trabalho permanente

Fiscalizando e orientando as ações, o secretário da Semulsp, Sabá Reis, afirmou que a população de Manaus verá sempre os funcionários da prefeitura trabalhando em diversos pontos da cidade. Exemplo disso será a instalação de uma equipe permanente de limpeza formada por 36 servidores no cemitério do Tarumã. Para ele, o local deve ser tratado com respeito pela gestão municipal.

“Quero que o cemitério seja local de visitação permanente. Esse é desejo meu, do Rota, do David, de toda a equipe da Prefeitura. Então, isso daqui vai ser uma constante na cidade de Manaus. Hoje, colocamos 200 servidores cuidando da limpeza do local, que está um verdadeiro matagal. Vou deixar uma equipe permanente de 36 pessoas, para que todo mundo entre e encontre um cemitério decente para visitar”, disse Sabá Reis, que ainda adiantou a pretensão de criar um parquinho infantil no local após a pandemia.

Reforço

Maior cemitério de Manaus, o Nossa Senhora Aparecida conta com mais 1.500 novas covas para sepultamento. Para dar esclarecimentos à população, Sabá Reis fez questão de explicar como funcionarão os lóculos, espaço pronto, destinado ao sepultamento. Além disso, frisou que a orientação do prefeito David Almeida é a utilização de covas individuais.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

X-Caboquinho: conheça benefícios do lanche que é patrimônio de Manaus

Governo abre 23 leitos na FCecon para pacientes com câncer e Covid-19