Complexo da Ponta do Ismael passará por manutenções em janeiro

Manaus - A Águas de Manaus informa que vai precisar interromper temporariamente a produção de água tratada no Complexo da Ponta do Ismael (PDI), localizado na Compensa, em duas oportunidades neste mês de janeiro. A empresa fará trabalhos preventivos para que o local possa operar normalmente ao longo do ano. Para que tudo ocorra com a segurança necessária, a produção da PDI vai parar por algumas horas nos dias 05 (próxima terça-feira) e 26 de janeiro. Nas duas ocasiões, os trabalhos iniciam às 04h e vão até às 10h.

A manutenção na Ponta do Ismael afetará o abastecimento de água tratada em bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e parte da Leste.

Após a conclusão dos serviços, a água começa a retornar de maneira gradativa. A normalização do abastecimento na cidade deve acontecer em até 36 horas após o término dos trabalhos, tanto no dia 05 quanto no dia 26.

A lista com todos os bairros abrangidos pelas manutenções dos dias 05 e 26 está disponível aqui.

RESERVE ÁGUA: A concessionária Águas de Manaus orienta a população a fazer o uso consciente e, se possível, reservar água tratada para o período das duas manutenções preventivas. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante as paradas programadas.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

