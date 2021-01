Amazonas Energia divulga alerta sobre risco de temporal nesta semana

Manaus - De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Amazonas está entre os dez Estados que podem sofrer nos próximos dias com forte chuva ou tempestades com ventos de até100 km/h.

Segundo a Amazonas Energia, "é importante lembrar que a combinação de chuva com a ventania pode causar a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, objetos na rede e descargas elétricas".

A empresa recomenda aos amazonenses que, quando começar a chover, "as pessoas procurem um local seguro, evitem usar aparelhos ligados às tomadas, como um celular carregando, e fiquem longe de estruturas altas que podem cair ou receber descargas elétricas como: torres, postes, árvores e placas de propaganda".

Em caso de perigo com a rede elétrica, a empresa orienta a seus clientes que entrem em contato por meio da central de atendimento 0800-701- 3001, ou pelo site Amazonas Energia e ainda por meio do aplicativo “Amazonas Energia” disponível no Google Play e App Store.

*Com informações da assessoria

