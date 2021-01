O que já se sabe sobre a vacinação para Covid-19 no Amazonas

Vacinação deve ser feita ainda no início de 2021 | Foto: Divulgação

Manaus – Com a alta de casos de infecções, internações e mortes por coronavírus no Amazonas, e com a previsão das autoridades de saúde de que o estado deve passar por situações ainda mais preocupantes que as atuais, a população clama pela vacina contra Covid-19. Mas quando essa imunização ocorrerá?

A Prefeitura de Manaus, quando questionada, afirma que seguirá o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, do Governo Federal, enquanto o Governo do Amazonas diz que tenta agilizar o processo de aquisição da vacina no estado.

Nenhuma das narrativas divulgou data para o início das vacinações, e a previsão do Governo do Estado do Amazonas para a distribuição das vacinas é entre os meses de fevereiro e março, conforme anunciou Wilson Lima durante coletiva de imprensa realizada em dezembro.

Enquanto estados como Rio de Janeiro e São Paulo se articulam para iniciar a imunização ainda em janeiro, o Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cita diversas datas para o início do plano do Governo Federal, e deve anunciar somente nesta segunda-feira (4), quando irão, de fato, começar as vacinações.

Planejamento do Governo do Amazonas

Em reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Mário de Mello - que testou positivo para Covid-19 na última sexta-feira (1°) – o governador Wilson Lima explicou que o estado já dispõe de 1,5 milhão de seringas para a vacina, sendo que mais 500 mil estão em processo de aquisição.

Durante coletiva de imprensa, Lima também afirmou que o governo será responsável pela chegada das vacinas às cidades, mas a distribuição será de competência das prefeituras. Ainda não há informações sobre a empresa que irá disponibilizar as vacinas.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já negociou doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, pela Pfizer, em parceria com a BioNTech e pela Covax Facility.

A vacinação dos grupos de risco, como idosos e profissionais da saúde, será uma prioridade, assim que o imunizante estiver disponível no país.

