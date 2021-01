Jovem é detido com arma de fogo e quantidade de drogas

Jovem já tinha passagem pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus – Um jovem de 18 anos, foi detido por Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) em posse de uma arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes, às 11h45 do último sábado (02), na rua Maquaré, bairro Valparaíso, Zona Leste.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento de rotina na área da ocorrência quando, percebendo as atitudes suspeitas do jovem, tentou fazer abordagem.

O jovem passou por revista, e com ele foram encontrados um revólver Taurus com três munições intactas e uma deflagrada. Além disso, quantidades diferentes das suspostas drogas: 46 papelotes de maconha; 36 papelotes de cocaína; 18 trouxinhas de maconha e 72 pinos de cocaína. Os ilícitos passarão por perícia para que sejam confirmados como drogas.

O jovem, que foi constatado já possuir passagem pela polícia, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado, com a materialidade, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

