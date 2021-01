28 de Agosto ganha 'espaço psicossocial' para parentes de internados

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) firmou uma parceria com a Fundação Allan Kardec, que cedeu parte do espaço da instituição para a instalação da tenda de apoio psicossocial exclusiva para familiares de pacientes internados na unidade hospitalar vizinha, localizada ao lado do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.



A partir deste domingo (03), a unidade de saúde terá, além da tenda de triagem de pacientes suspeitos, também uma segunda tenda, esta exclusiva para familiares de pacientes internados no HPS 28 de Agosto, que funcionará no horário das 7h às 22h, diariamente, no estacionamento da Fundação Allan Kardec.

A área será corretamente identificada nos próximos dias com faixas de orientação, mas o atendimento já começou a ocorrer neste domingo (3) | Foto: Divulgação/ SES-AM

A equipe conta com uma força-tarefa, que envolve psicólogos e assistentes sociais da SES-AM, Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O objetivo, de acordo com a coordenadora do projeto, Viviane Dutra, é fazer a ponte entre a equipe médica e de enfermagem e o familiar de referência que busca informações sobre o estado clínico do paciente internado.

“Hoje nós visualizamos muitas famílias que ficam aqui no estacionamento do hospital, na entrada da emergência, um espaço de ampla contaminação, também na tenda de triagem. Importante ressaltar que temos dois serviços sendo executados em tenda: a triagem inicial, que é o atendimento médico para a pessoa com sintomas de Covid, e a tenda do psicossocial (na Fundação Allan Kardec)”, explicou.

Parceria

Viviane Dutra relata que, para dissociar o atendimento da triagem de pacientes suspeitos do espaço psicossocial destinado aos familiares de referência, a equipe já buscava lugares próximos à unidade de saúde e com espaço suficiente para o atendimento.

Entre os locais foi avaliada a Fundação Allan Kardec, que prontamente se dispôs a ajudar com a cessão do estacionamento e da área de convivência externa.

“A tenda do psicossocial é voltada para o acompanhante, para o parente de referência, e o objetivo é realmente ser uma ponte quanto às informações, com maior segurança, com maior tranquilidade, com mais conforto para essas famílias que já estão num momento muito difícil”, disse.

Serviços

No local, a equipe de atendimento psicossocial conclui o cadastro do familiar de referência e faz o trabalho de articulação para viabilizar as necessidades, como agendamento de boletim clínico – que começa a funcionar efetivamente na segunda-feira (04) –, apoio funerário, além de oferecer atendimento psicológico, conforme informou a coordenadora.

*Com informações da assessoria

