Presidente do Tribunal Regional Eleitoral está na UTI com Covid-19

Manaus - Está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Manaus, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Aristóteles Lima Thury. O jurista está com Covid-19 e após piora no quadro de saúde, precisou de mais cuidados médicos.

As informações ainda são escassas, mas de acordo com a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Thury deverá ser transferido para um hospital em São Paulo (SP) nas próximas horas, para continuar o tratamento.

