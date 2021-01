David Assayag é internado após ser diagnosticado com Covid-19

David Assayag encontra-se em Parintins e está recebendo toda a assistência da rede hospitalar e médica do município de Parintins | Foto: Divulgação

Manaus - O cantor do Boi Garantido David Assayag, foi diagnosticado com Covid-19 no final da tarde deste domingo (3). A informação foi confirmada pelo presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido (AFFBBG).

De acordo com o grupo, David Assayag está no Hospital Jofre Cohen, localizado no município de Parintins (AM). O cantor precisou dar entrada após necessitar de suporte de oxigênio.

Boletim oficial do cantor David Assayag | Foto: Reprodução

Em uma rede social, Wilson Assayag, primo do cantor demonstrou apoio ao momento delicado deu seu familiar.

"Não interessam as cores, mas sim o respeito por ele. Meu primo David Assayag que acaba de ser internado em Parintins. Que Deus o proteja deste mal", disse.

Leia a nota oficial do Boi Garantido:

NOTA

O presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido (AFFBBG), vem a público informar que o cantor, compositor e patrimônio da arte amazonense, David Assayag, levantador oficial de toadas do Boi Garantido, testou positivo para Covid-19.

David Assayag encontra-se em Parintins, onde está recebendo toda a assistência da rede hospitalar e médica do município. A rede de proteção conta com a articulação da diretoria do Boi Garantido que acompanha vigilante o estado de saúde de seu levantador. Como sentinela, estamos vigilantes garantindo toda a estrutura para a plena recuperação de David Assayag.

Não haverá por parte desta diretoria, um segundo de desatenção quanto aos cuidados para que David Assayag se sinta protegido por aqueles que o reconhecem como parte indissociável do Garantido.

Tranquilizamos ainda nossos torcedores quanto ao quadro clínico de David Assayag que se encontra dentro do espectro de controle da enfermidade. Qualquer revés seremos os primeiros a agir.

No mais rogamos a Deus para que proteja não só David Assayag, mas outros milhares que hoje sofrem no Brasil e no mundo com este mal que assola a humanidade.

Antonio Andrade – presidente

Ida Silva - vice

* Em atualização

