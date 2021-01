Motorista de caminhão perde controle e causa grave acidente em Manaus

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Após colidir contra a traseira de uma caçamba, um motorista de 50 anos, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens do caminhão em que dirigia e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na manhã desta segunda-feira (4). O acidente aconteceu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.



Durante o resgate, a vítima relatou à Polícia que havia perdido o controle da direção e dos freios do veículo e, por isso, não teria conseguido desviar da caçamba. Na ocasião do acidente, o motorista dirigia o caminhão de uma transportadora para a qual trabalha.

Logo após concluir o resgate, os bombeiros entregaram a vítima para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que a encaminhou para um hospital da capital. O quadro clínico do motorista não foi divulgado.

Ainda conforme as autoridades, um representante da transportadora também compareceu ao local do acidente e descartou a possibilidade de que o acidente tenha sido causado por uma falha mecânica do caminhão. O emissário da empresa levantou a possibilidade de o motorista ter cochilado no volante momentos antes da colisão.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, a fim de identificar a verdadeira circunstância do acidente.

