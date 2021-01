Urgente: Governo apresenta balanço de ações de combate à Covid no AM

Governador Wilson Lima fala sobre novas medidas | Foto: Divulgação

Manaus - Com recorde de internações por Covid -19 e o novo fechamento do comércio na capital, o Amazonas vive momentos incertos ao atingir novamente o pico da pandemia do novo coronavírus.

Para apresentar respostas à população, o governador Wilson Lima realiza live com balanço das últimas ações envolvendo o enfrentamento da Covid-19 no Estado.

Confira





Leia mais



Amazonas inicia 2021 no pico de pandemia, diz especialista



Manaus enfrenta recorde de internações por Covid-19, afirma SES-AM

Mortes por Covid: câmaras frigoríficas voltam para hospitais em Manaus