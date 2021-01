David Almeida anuncia uso de 4 UBSs para enfrentamento à Covid-19

David Almeida participou de reunião com o governador do Estado, Wilson Lima, e representantes do Ministério da Saúde (MS), na manhã desta segunda-feira (4) | Foto: Dhyeizo Lemos / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) anunciou o uso de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) móveis para ampliar o atendimento à população. Ele participou de reunião com o governador do Estado, Wilson Lima, e representantes do Ministério da Saúde (MS), na manhã desta segunda-feira (4), no auditório do hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte.

Acompanhado pela titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, o prefeito voltou a solicitar ao MS o credenciamento do hospital Nilton Lins para receber apoio federal.

A unidade hospitalar conta com mais de 350 leitos, que serão utilizados no atendimento básico. Além disso, a partir dessa terça-feira (5), quatro UBSs móveis passarão a ser utilizadas para reforçar o sistema em bairros com maior porcentagem de contaminações.

“Manaus foi a primeira cidade do Brasil a colapsar, foi a primeira a sair e está novamente enfrentando o aumento de casos de Covid-19. Acredito que, com a união desses esforços, nós iremos ampliar a oferta de leitos e oferecer os medicamentos necessários no tratamento. O hospital Nilton Lins tem uma grande unidade básica, que é da prefeitura, e ali pode ser a porta de entrada para o início dos tratamentos”, afirmou David Almeida.

Para a secretária Shádia Fraxe, o alinhamento entre os Poderes é de extrema importância para que ocorram acolhimento e orientação correta dos pacientes já nos primeiros sintomas, evitando, assim, o agravamento da doença e o congestionamento nos hospitais de média e alta complexidade administrados pelo governo do Estado.

“Estamos acionando a partir de amanhã (5) quatro unidades móveis, que serão implantadas em bairros onde a atenção básica, infelizmente, não tem a cobertura completa. Essas unidades vão se deslocar à medida que os bairros tenham uma porcentagem maior de acometimentos, e acreditamos que essa grande triagem vai contribuir muito para desafogar os grandes hospitais", explicou Fraxe.

