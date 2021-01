FCecon aplica provas da Residência em Enfermagem nesta terça (5)

No local de prova, o candidato deverá aguardar o início da avaliação na cadeira identificada com o seu nome e CPF | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), aplica as provas objetivas do Programa de Residência Multiprofissional em Enfermagem Oncológica da instituição, nesta terça-feira (5), a partir das 9h (horário de Manaus) . Ao todo, 40 profissionais estão inscritos no processo seletivo.

A prova será aplicada no auditório Dr. João Batista Baldino, 3º andar da unidade hospitalar, localizada na rua Francisco Orellana, 215, bairro Planalto. Os candidatos terão três horas para realizarem as provas, das 9h ao meio-dia. É necessário comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos do início da avaliação, destaca a coordenadora da Residência Multiprofissional (Coremu/FCecon), enfermeira oncologista Júlia Mônica Benevides.

“O candidato deve portar documento oficial com foto, caneta esferográfica de material transparente de tinta azul ou preta, duas máscaras de proteção, que devem ser utilizadas corretamente, cobrindo nariz e boca, e um recipiente transparente e pequeno com álcool em gel 70%. Os participantes também devem respeitar o distanciamento entre pessoas”, afirma a coordenadora.

Segurança – Conforme a secretária da Coremu/FCecon, enfermeira oncologista Ana Elis Guimarães, os candidatos receberão uma etiqueta de identificação do processo seletivo na entrada do hospital e serão direcionados ao local de prova pelas escadas, exceto caso algum participante apresente dificuldades de locomoção. Segundo ela, não houve solicitação de condição especial para realização da prova.

“Não será permitido transitar em outros setores do hospital e fazer fotografia em áreas destinadas aos pacientes e acompanhantes da Fundação. Haverá monitores para indicar o trajeto dentro da instituição. O descumprimento de qualquer uma das regras pode resultar em eliminação do participante”, destaca Ana Elis Guimarães.

Gabarito

O gabarito preliminar deve ser divulgado após a aplicação das provas, no site da FCecon. Os candidatos terão, ainda, até a quarta-feira (06/01) para a interposição de recursos contra questões de prova e gabarito preliminar.

Segunda fase

A divulgação do resultado definitivo da primeira fase da seleção está prevista para o dia 19 de janeiro. Já o período de encaminhamento dos documentos comprobatórios para segunda fase, composta por prova de títulos e análise curricular, será de 20 a 21 de janeiro.

A homologação do resultado final e convocação dos candidatos aprovados aptos à matrícula têm previsão para ocorrer em 19 de fevereiro.

Vagas

Nesta primeira edição do Programa de Residência Multiprofissional em Enfermagem Oncológica da FCecon, são ofertadas duas vagas. Os residentes terão direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 3.330,43, sob regime de dedicação exclusiva.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

28 de Agosto ganha 'espaço psicossocial' para parentes de internados

Governo vai discutir medidas para reduzir prejuízos no comércio do AM