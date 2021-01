Prefeito emite nota de pesar pela morte do jornalista Agnaldo Oliveira

Jornalista Agnaldo Oliveira morreu nesta segunda-feira, vítima de covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) em nota enviada à imprensa, lamentaou profundamente a morte do jornalista Agnaldo de Oliveira Gomes Júnior, 44 anos, vítima de Covid-19, ocorrida nesta segunda-feira (4).

Natural de Manaus (AM), Agnaldo Oliveira era servidor público estatutário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e atuou com grande competência na imprensa do Amazonas, instituições públicas e privadas na área de Comunicação Social, além de escrever o livro “Relatos de uma Copa no Coração da Amazônia”, destaque na Bienal do Livro de 2018.

“Agnaldo Oliveira era muito bem quisto no meio jornalístico e respeitado perante a população devido as suas reportagens, que serviam de fato à sociedade, inclusive com projetos de preservação do meio ambiente. É uma grande perda, e eu, juntamente com os servidores do município, lamentamos a morte dele. Aproveito mais uma vez para pedir à população para que siga os protocolos de prevenção a essa doença, que infelizmente tantas vítimas já fez”, lamenta o prefeito.

Agnaldo Oliveira, que deixa dois filhos, Luiz Guilherme e Pedro Oliveira, era formado em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), além de possuir outras graduações e pós-graduações.

Atuou como repórter especial da Rede Globo e ocupou cargos de destaque em outros veículos de comunicação do Amazonas.

Colecionava vários prêmios na área de jornalismo em nível nacional e estadual, como o Prêmio União pela Vida de Jornalismo; Medalha Dom Bosco; Prêmio Nilton Lins de Jornalismo; Prêmio de Jornalismo Sebrae/AM; Prêmio de Jornalismo Científico Fapeam; Prêmio de Fotografia da Base Aérea de Manaus, entre outros.

