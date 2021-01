Local de prova do Enem será divulgado nesta terça (5)

Devido a pandemia do coronavírus, será obrigatório o uso de máscara durante o exame | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve divulgar o cartão de confirmação a partir desta terça-feira (5).



O cartão da inscrição será divulgado na Página do Participante (site oficial do Enem), exclusivamente pela internet, onde constam as seguintes informações para os candidatos:

Número de inscrição; Data e horário da realização da prova; Atendimento especial, especializado ou específico; Local e sala em que o candidato fará o exame;

ADVERTÊNCIA: O cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um documento oficial, que comprove a situação real do candidato no exame, portanto, leve o seu cartão de inscrição impresso e evite dor de cabeça, posteriormente (1º dia de prova).

Enem na pandemia

Devido a pandemia do coronavírus, será obrigatório o uso de máscara durante o exame. É recomendado ainda que os candidatos levem mais de uma máscara para trocar no decorrer da prova.

Confira o cronograma do Enem 2020:

17 de janeiro de 2021 Aplicação do Enem impresso (1º dia)

24 de janeiro de 2021 Aplicação do Enem impresso (2º dia)

31 de janeiro de 2021 Aplicação do Enem Digital (1º dia)

7 de fevereiro de 2021 Aplicação do Enem Digital (2º dia)

24 de fevereiro de 2021 Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (1º dia)

25 de fevereiro de 2021 Aplicação do Enem PPL/Reaplicação (2º dia)



