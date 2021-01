Município de Atalaia do Norte declara estado de emergência financeira

Decreto tem prazo de 60 dias e pode ser prorrogado | Foto: Divulgação

Manaus – A Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte, distante a 1.136 quilômetros de Manaus, declarou estado de emergência financeira e administrativa no município. Em documento nº 001, publicado no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM) na última sexta-feira (1), áreas como saúde e educação estão fortemente afetadas.

“Fica decretado o estado de emergência financeira e administrativa, no Município de Atalaia do Norte, nas áreas da saúde, educação, assistência social, infraestrutura básica, limpeza pública e infraestrutura administrativa básica, a contar da publicação do presente Decreto, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, período suficiente para que se concluam os processos administrativos licitatórios necessários para o regular funcionamento do Poder Público municipal”, consta no decreto.

Atualmente, a prefeitura de Atalaia do Norte é liderada por Denis Paiva (PSC), eleito nas eleições de 2020 com 38,71% dos votos.

Fica vedada a partir da publicação do decreto a realização de despesas sem a permissão direta do prefeito municipal. Pagamentos a fornecedores com despesas celebradas em exercícios anteriormente também foram proibidos.

“Durante o período de emergência, fica vedada a realização de quaisquer despesas no âmbito do Poder Executivo sem a expressa e direta autorização do Prefeito Municipal, assim como quaisquer despesas que não sejam diretamente relacionadas às áreas de governo citadas no artigo anterior”, segundo documento.

Caso a situação não seja normalizada no prazo de 60 dias, o decreto será prorrogado.

Confira documento publicado

