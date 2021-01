Ipaam anuncia mudanças no atendimento ao público

O órgão informa, ainda, que ficará suspenso, no período de 05 a 20 de janeiro de 2021, a entrada de etiquetas, referente à solicitação de novos processos | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informa que haverá uma suspensão temporária do atendimento ao público nas dependências do órgão, iniciando nesta terça-feira (5).

O atendimento presencial, quando for indispensável, será realizado por meio de agendamento, que poderá ser efetuado através de canais de comunicação do órgão.

A medida atende o Decreto do Governo do Amazonas nº 43.235, de 23 de dezembro de 2020, referente às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O Ipaam passará a agendar os atendimentos. Assim, tanto o público que utiliza dos serviços da autarquia quanto os servidores do órgão terão mais segurança.

Para a diretora técnica do órgão, Maria do Carmo Santos, o agendamento terá de ser seguido à risca, obedecendo aos dias e horários combinados. “É importante respeitarmos o combinado no agendamento, pois assim todos ficam em segurança e serão atendidos de forma ordenada”, acrescenta a diretora técnica.

Para os serviços de Solicitação de Renovação de Licenças, Defesa de Autos de Infração, Resposta de Notificações e Publicação das Licenças, o Ipaam utiliza o endereço eletrônico exclusivo para o serviço de protocolo.

O Ipaam recomenda à população que, em caso de dúvidas acerca dos serviços, entre em contato por meio dos canais de comunicação:

Atendimento Geral

Fone: (92) 98441-3691 via ligação telefônica ou envio de mensagens no WhatsApp.

E-mail: [email protected]

Protocolo

E-mail: [email protected]

Atendimento de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 13h.

(Os arquivos enviados devem ser unificados no formato PDF, exceto planilhas, arquivos em shapefile e projetos).

*Com informações da assessoria

