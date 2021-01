AM terá ampliação de mais 60 leitos de UTI para pacientes com Covid-19

Empresas se mobilizaram para identificar, entre 4 mil profissionais de várias especialidades médicas, além de profissionais da enfermagem | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM e Diego Peres/Secom

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que vai ampliar para mais 60, o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , a previsão é de que os leitos passem a funcionar no Hospital Beneficente Português, Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), Maternidade Ana Braga e Instituto da Mulher Dona Lindu.

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, explicou mais esse movimento da rede estadual de saúde na ampliação de leitos.

“Hoje temos a possibilidade de aumentar mais 60 leitos de UTI na nossa rede. Nós estamos debatendo essa perspectiva com o Ministério (da Saúde), porque nossa dificuldade hoje são os profissionais de saúde, e estamos discutindo isso hoje com os técnicos do Ministério”, disse.

De acordo com a coordenadora do Gabinete de Resposta Rápida da SES-AM, Josiani do Nascimento, os leitos de UTI devem entrar em operação o mais breve possível. “Nós já estamos com parte (dos leitos) operando, e estamos tratando de questões administrativas e como RH (recursos humanos) para estarmos com 100% operando”, explicou.

*Com informações da assessoria

