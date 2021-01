Wilson Lima anuncia pacote de medidas para reduzir impactos econômicos

A coletiva de imprensa acontece na sede do Governo | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima anuncia, nesta terça-feira (5), um pacote de medidas para reduzir impactos econômicos na pandemia, em virtude do Decreto nº 43.269, que suspende as atividades econômicas no Amazonas, por conta do atual cenário epidemiológico da Covid-19.

A coletiva de imprensa acontece na sede do Governo, localizado na avenida Brasil, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

