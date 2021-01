Com praia fechada, jovens tomam banho em chafariz da Ponta Negra; veja

Jovens aproveitaram a falta de fiscalização no local | Foto: Divulgação

Manaus – Quem nunca imaginou mergulhar no meio da fonte luminosa na Ponta Negra ? Um grupo de amigos realizou o sonho de muitos, e gravou o momento em que aproveitam o isolamento social e a falta de fiscalização no local para nadar em meio ao espelho d’água. Na noite desta segunda-feira (4), o vídeo da "aventura" dos jovens foi compartilhado na internet e ganhou repercussão.

Mesmo com o chafariz desligado e com as águas rasas da fonte, dois jovens não perderam a oportunidade de cair de cara no espelho d'água, desfrutando da Ponta Negra deserta, já que a praia permanecerá interditada até dia 31 de janeiro , devido a pandemia.

Repercussão

Nas redes sociais, o ato gerou diversas reações. “Não vou mentir, eu sempre quis dar um mergulho nessa piscina de enfeite”, desabafou uma internauta.

“Estão querendo virar jacaré antes de tomar a vacina”, debochou outra. “Fecharam a praia, mas a piscina não?”, questionou mais uma.

O Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital, foi um dos principais pontos de aglomerações durante a pandemia de Covid-19, em Manaus.

Veja o vídeo

Interdição da Ponta Negra

A primeira suspensão das atividades na praia da Ponta Negra durou 109 dias, e mesmo durante a interdição, o complexo registrou grande movimentação por visitantes.

Interditado desde setembro, o local deve permanecer fechado até final de janeiro, conforme ato normativo publicado no Diário Oficial do Munícipio (DOM).

Responsável pela administração do espaço, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) realizou a redução da energia de áreas do parque, do skate até o estacionamento recuado. O calçadão também teve as luzes reduzidas, para evitar a aglomeração de pessoas e o uso para caminhadas e corridas.



A Guarda Municipal realiza a fiscalização na área da Ponta Negra. O EM TEMPO procurou a assessoria de comunicação da Casa Civil para esclarecer a falta de equipes no local, afirmando que o patrulhamento está sendo feito normalmente.

"A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, informa que está mantendo a segurança patrimonial do Complexo da Ponta Negra, bem como tem orientado as pessoas quanto à interdição da área de calçada e praia do referido complexo, seguindo as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na capital. As equipes da Guarda Municipal de Manaus estão no local, com equipes da Ciclo Guarda e Moto patrulhamento fazendo a segurança necessária", divulgaram em nota.

Outro caso

Em 2015, três meninos foram flagrados se refrescando no chafariz localizado na rotatória do Mindu, no bairro Parque 10 , Zona Centro-Sul, pela artista plástica Rosa dos Anjos. Ela postou a foto em uma rede social com a legenda “Manaus 40º, crianças se divertindo na rotatória do Mindu! (...)”.

Nos comentários, muita gente disse que queria fazer o mesmo, como uma opção para se refrescar no verão amazônico que, ontem, fez os termômetros da cidade registrar a marca de 39ºC.

